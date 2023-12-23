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الرياضة

عمورة: “مع محرز وسليماني نريد التتويج بكأس إفريقيا”

بقلم محمد لمين صحراوي
عمورة: “مع محرز وسليماني نريد التتويج بكأس إفريقيا”
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أكد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، بأنه يستهدف التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والعودة أكثر قوة إلى ناديه سانت جيلواز البلجيكي.

وفي حوار مطول خص به موقع “سود أنفو” البلجيكي. سئل عمورة عن طموحاته في الـ”كان” ورد: “مع محرز وسليماني، نريد التتويج بكأس أمم إفريقيا”.

وأضاف لاعب لوغانو السويسري السابق: “في نسخة 2021 في الكاميرون. الجزائر أقصيت من الدور الأول، وكسبنا الخبرة وسنقدم كل شيء من أجل العودة باللقب.”

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