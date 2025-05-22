عمورة يتحدث عن مستقبله

تحدث المهاجم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، عن مستقبله مع ناديه فولفسبورغ الألماني، بعد نهاية الموسم الكروي 2024-2025.

وفي تصريح إعلامي لموقع “كيكر” الألماني، أكد عمورة، أن تركيزه منصبٌّ حاليًا على التطور المستمر ومساعدة فريقه.

وقال عمورة: “تغيير الأجواء؟ لا أطرح هذا السؤال على نفسي. أنا ممتن جدًا لنادي فولفسبورغ الذي وضع ثقته بي”.

وأوضح: “الأهم بالنسبة لي هو الاستمرار في التقدم والمساهمة في نجاح فريقي”.

هذا التصريح يعكس عقلية احترافية من مهاجم “الخُضر” الذي يفضّل التركيز على الأداء والعمل داخل المستطيل الأخضر، بدلًا من الانشغال بالتكهنات حول انتقال محتمل خلال سوق الانتقالات الصيفية.