عمورة يزور ناديه السابق

قام المهاجم الدولي الجزائري، ولاعب نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، اليوم الاثنين، بزيارة مجاملة لناديه السابق سانت جيلواز البلجيكي.

ونشر الحساب الرسمي لجيلواز البلجيكي، عبر منصة “إكس” صورة وفيديو، من زيارة عمورة، لرفقاءه السابقين.

وأرفق الفريق البلجيكي، التغريدة بعبارة: “السريع عمورة، زارنا اليوم، يا لها من مفاجئة جميلة”.

ولعب عمورة، في سانت جيلواز، الموسم الماضي أين خاض بألوان النادي 45 مباراة في جميع المنافسات، نجح خلالها في تسجيل 21 هدفا وصناعة 7 آخرين، قبل أن يغادر نحو فولسبورغ الألماني، الصائفة الماضية.

Speedy Amoura came to visit us today, what a nice surprise! 🤩🇩🇿 pic.twitter.com/53lWS290Jv

