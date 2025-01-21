عمورة يقود تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”

تواجد مهاجم “الخضر” ولاعب نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، في تشكيلة الأسبوع الخاصة بـ “البوندسليغا”.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 18 من الدوري الألماني، والتي عرفت تواجد عمورة.

وحصل الدولي الجزائري، على تقييم 8.7، وهي ثالث أفضل علامة في تشكيلة الجولة الخاصة بـ “البوندسليغا”.

وجاء اختيار عمورة، ضمن التشكيلة المثالية منتظرا ومستحقا في آن واحد، بعد مستوياته الكبيرة التي قدمها في هزيمة فولسبورغ على يد العملاق بايرن ميونخ، بنتيجة 3-2، وكان لاعب “الخضر” وراء ثنائية ناديه.

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