عمورة يقود لوغانو لأول فوز منذ أكثر من 40 يوما

قاد الدولي الجزائري، محمد عمورة، أمس الأحد، فريقه لوغانو السويسري، لأول فوز منذ أكثر من 40 يوما، في مواجهة أفسي سيون، برسم الجولة 26 من فعاليات الدوري السويسري.

وشارك عمورة في المواجهة كبديل بداية من الدقيقة 64، وسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 93 من عمر المباراة، التي انتهت بثنائية نظيفة لصالح لوغانو.

وبهذا الفوز، رفع عمورة رصيده للهدف السادس مع فريقه السويسري، أربعة منها في الدوري وهدفين في الكأس، من أصل 20 مواجهة.

للإشارة، حقق لوغانو أول فوز منذ أكثر من 40 يوما، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى تاريخ 11 مارس الماضي.