عمورة يواصل حصد ثمار مستوياته الكبيرة

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، حصد ثمار المستوى الكبير الذي قدّمه في آخر لقاء لناديه فولسبورغ الألماني، والضيف بوخوم.

وأعلنت إدارة فولسبورغ، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر حسابها في منصة “إكس” عن اختيار أنصار الفريق لمهاجم الخضر عمورة، رجلا لمباراة السبت الماضي.

وتألق عمورة أمام بوخوم، وكان وراء ثلاثية انتصار ناديه بصناعة هدفين والحصول على ركلة جزاء. ما جعل الأنصار يختارونه الأفضل. على حساب زميله جيمس ويند، صاحب “الثنائية” في ذات اللقاء.

وفي وقت سابق من نهار اليوم الاثنين، تم اختيار عمورة، ضمن تشكيلة الجولة الـ 6 من “البوندسليغا”، وهو ما يؤكد المستويات الراقية لابن جيجل. الذي يعول على التألق أمام الطوغو. ذهابا وإيابا في تصفيات “كان” 2025. بعدما ضيّع مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، الشهر الماضي ضمن ذات المنافسة، بسبب الإصابة.