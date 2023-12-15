عمورة يورط بلماضي قبل شهر عن إنطلاق الـ “كان”

تلقى الناخب الوطني، جمال بلماضي، أخبارا سيئة قادمة من بلجيكا، قبل أقل من شهر عن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وتعرض مهاجم الخضر، محمد أمين عمورة، لإصابة في الدقيقة الـ 83. من مباراة ناديه سانت جيلواز، التي قاده فيها للفوز بثنائية لهدف أمام ليفربول، غير أنه لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور القادم لـ”الأوروبا ليغ”.

وقدم عمورة، مستوى راق في لقاء “الريدز” بتسجيله هدفا وصناعة آخر. واختير رجلا للمباراة بتقييم 9.1 من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء.

غير أن سوء الطالع، لاحق الدولي الجزائري، بعد تعرضه لشد عضلي. حرمه من مواصلة اللقاء، وهو الأمر الذي يهدد مشاركته في الـ”كان” في انتظار إجراء الفحوصات.

ويعد عمورة، أفضل مهاجمي الخضر في الوقت الحالي. وهو الذي نجح في تسجيل 13 هدفا في 19 مباراة لعبها مع سانت جيلواز، مما يجعل إصابته تسبب صداعا في رأس بلماضي، مع اقتراب موعد انطلاق المحفل القاري.