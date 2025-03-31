عميد جامع الجزائر: الشباب هم الفئة المأمولة في حاضر الأمة ومستقبلها

قال عميد جامع الجزائر، الشيخ المأمون القاسمي الحسني، أن الشباب هم الفئة المأمولة في حاضر الأمة ومستقبلها. بما لديهم من مواهب وطاقات إذا أحسنا تربيتهم.

وأشار عميد جامع الجزائر خلال خطبة صلاة العيد من المسجد الأعظم أين أدى رئيس الجمهورية صلاة العيد، إن بلادنا تشهد تحولات تاريخية وتمر بمرحلة فاصلة في مسيرتها الحافلة بالأمجاد.

وأضاف عميد جامع الجزائر، أن أهداف الأمة تتحقق حينما تتصالح مع الذات. وتعمل لإيقاف التمزيق الفكري والقضاء على الإنهزام ومقاومة الإستيلاب والإغتراب الثقافي.

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