عميد جامع الجزائر يستقبل وزير التعليم العالي الموريتاني

استقبل محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الأحد، يعقوب ولد أمين، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الّذي كان مصحوبا بالسّفير الموريتاني في الجزائر، وإطاراتٍ من بلده.

وحسب بيان جامع الجزائر، فقد تناول الطّرفان سبل تعزيز الشّراكات العلميّة بين المؤسّسات الأكاديميّة الموريتانية، ومؤسّسات جامع الجزائر العلميّة، بما يُسهم في تعزيز مستوى العلاقات بين البلديْن الشقيقيْن.

وكشف العميد أنّ جامع الجزائر، من خلال المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة “دار القرآن”، بصدد التّحضير لاستقبال عدد من الطلبة الدّوليين من دول الجوار القريب للجزائر، لاسيما من منطقة الساحل، تنفيذا لرؤية السّيّد رئيس الجمهوريّة.

وقدّم الشّيخ المأمون القاسميّ لضيفه عرضا عن دوْر جامع الجزائر، ورسالته؛ كما سلّط الضوء على أهمّ ما يُنتظر من إسهامات كلّ مؤسسة من مؤسّساته.

وفي ختام اللقاء، أهدى للوزير الموريتانيّ الإصدارَ الأوّل من “مجلة المحمّدية” الصّادرة عن “دار القرآن”؛ والعددَ الأوّل من “مجلّة جامع الجزائر” الصّادرة عن مديرية الإعلام.