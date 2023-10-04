عنابة.. افتتاح الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا في طبعته الأولى

أشرف والي ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، على فعاليات افتتاح الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا. في طبعته الأولى بفندق الشيراطون للفترة الممتدة من 03 حتى 05 أكتوبر 2023.

وحسب بيان للولاية، تم الإفتتاح بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحين والأمين العام لاتحاد الفلاحين، وكذا سفراء دول السنغال، بوركينافاسو و تشاد.

وتميزت الطبعة الأولى لهذا الصالون، مشاركة 50 عارضا بعروض برامج متنوعة للترويج لمنتجاتهم الفلاحية. لاسيما بولاية عنابة بصفتها ولاية تكتسب الطابع الفلاحي بنسبة كبيرة. و ذلك تماشيا مع احتياجات السوق بادراج سياسة أسعار مدروسة و تنافسية .

واختتمت فعاليات الافتتاح، بكلمة الوالي الذي ثمّن قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الحكومة المنعقد يوم 01 أكتوبر 2023 التي تضمنت العديد من الإجراءات من أجل إنتاج محلي منافس للإنتاج الأجنبي.