عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية
تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة من معالجة قضية تتعلق بجنحة تهريب قطع أثرية وبيع أشياء متأتية من عملية الحفر والتنقيب.
وفي هذا السياق تم توقيف شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالقطع الأثرية المحمية قانونا، تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين ( 20 سنة و 31 سنة)، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية المجاورة.
كما تمت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد المجموعة تفيد بوجود قطع أثرية معروضة للبيع عبر صفحات التواصل الإجتماعي.
و على إثرها تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بهم بمدينة برحال ولاية عنابة، حيث كانا على متن سيارة سياحية.
بالمقابل الخبرة المنجزة على هاته القطع الأثرية كشفت أنها تحف أصلية تعود إلى حقب تاريخية قديمة.
و بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
طالع أيضا:
عنابة: توقيف 4 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء
كما تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية.
وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 36 و 42 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، مشتبه فيهم في حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.
و حيازة أسلحة بيضاء محظورة ، مع حجز 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام و حوالي صفيحة من المخدرات.
في نفس السياق تمكنت ذات الفرقة في عملية منفصلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، مشتبه فيه في قضية حيازة و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.
وحيازة سلاح أبيض محظور مع حجز 3 صفائح من المخدرات، 32 قرص مهلوس إضافة إلى سلاح أبيض محظور(ساطور).
للإشارة، فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp