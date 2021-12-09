عنابة: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة من معالجة قضية تتعلق بجنحة تهريب قطع أثرية وبيع أشياء متأتية من عملية الحفر والتنقيب.

وفي هذا السياق تم توقيف شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالقطع الأثرية المحمية قانونا، تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما مابين ( 20 سنة و 31 سنة)، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية المجاورة.

كما تمت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد المجموعة تفيد بوجود قطع أثرية معروضة للبيع عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

و على إثرها تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بهم بمدينة برحال ولاية عنابة، حيث كانا على متن سيارة سياحية.

بالمقابل الخبرة المنجزة على هاته القطع الأثرية كشفت أنها تحف أصلية تعود إلى حقب تاريخية قديمة.

و بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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