عنابة: العثور على الشيخ علاوة رويخي

عثرت أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة على الشيخ علاوة رويخي، في العقد السابع من عمره ميتا بين الاحراش وسط الغابة.

ويأتي هذا بعد ستة أيام متتالية من عمليات البحث من طرف ذات المصالح رفقة عدد كبير من المواطنين.

للاشارة فإن الشيخ إختفى منذ مساء الجمعة الماضي باتجاه وجهة مجهولة و هو ما دفع بسكان الحي الى الخروج في عمليات البحث شملت عديد المناطق.

كما سخرت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة الفرق السينوتقنية المدعمة بالكلاب المدربة و الاستعانة بالمروحية تابعة للسرب الجوي.

أين شملت العملية تمشيط المنطقة التي كللت في اليوم السادس بالعثور على جثة الشيخ المفقود بجبل “الوسط” منطقة عين الصيد.

هذا و مكنت عملية البحث من العثور عليه في حالة صحية حرجة حيث دامت عملية اخراجه من بين الصخور حوالي ساعة من الزمن

أين لفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول الى مستشفى عين الباردة.

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