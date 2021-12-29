عنابة: العثور على الشيخ علاوة رويخي
عثرت أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة على الشيخ علاوة رويخي، في العقد السابع من عمره ميتا بين الاحراش وسط الغابة.
ويأتي هذا بعد ستة أيام متتالية من عمليات البحث من طرف ذات المصالح رفقة عدد كبير من المواطنين.
للاشارة فإن الشيخ إختفى منذ مساء الجمعة الماضي باتجاه وجهة مجهولة و هو ما دفع بسكان الحي الى الخروج في عمليات البحث شملت عديد المناطق.
كما سخرت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة الفرق السينوتقنية المدعمة بالكلاب المدربة و الاستعانة بالمروحية تابعة للسرب الجوي.
أين شملت العملية تمشيط المنطقة التي كللت في اليوم السادس بالعثور على جثة الشيخ المفقود بجبل “الوسط” منطقة عين الصيد.
هذا و مكنت عملية البحث من العثور عليه في حالة صحية حرجة حيث دامت عملية اخراجه من بين الصخور حوالي ساعة من الزمن
أين لفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول الى مستشفى عين الباردة.
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عنابة: توقيف 4 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء
كما تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص في إطار محاربة
الجريمة في الأوساط الحضرية.
وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 36 و 42 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، مشتبه فيهم في حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.
و حيازة أسلحة بيضاء محظورة ، مع حجز 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام و حوالي صفيحة من المخدرات.
في نفس السياق تمكنت ذات الفرقة في عملية منفصلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، مشتبه فيه في قضية حيازة
و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.
وحيازة سلاح أبيض محظور مع حجز 3 صفائح من المخدرات، 32 قرص مهلوس إضافة إلى سلاح أبيض محظور(ساطور) .
للإشارة، فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.