عنابة..توقيف شخص وحجز أكثر من 20 كغ من راتنج القنب الهندي

وضعت المصلحة الجهويةـ لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وحجز 20.800 كغ من راتنج القنب الهندي، هاتفين نقالين، وسيارة سياحية كانت تستعمل في نقل المخدرات.

هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيه بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.