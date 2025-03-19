عنابة .. توقيف 4 أشخاص اعتدوا على عائلة بالأسلحة البيضاء

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار من توقيف أربعة أشخاص. تورطوا في حادث اعتداء وثقتها مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الفيديو مجموعة من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا أبيض. داخل عمارة سكنية بحي الحروشي في بلدية عين الباردة، ولاية عنابة. وهو ما أثار حالة من الخوف والهلع بين أفراد عائلة تعرض أحد أفرادها للضرب والاعتداء.

وفور انتشار الفيديو، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لتحديد هوية المتورطين، إذ نجحت في توقيف أربعة مشتبه فيهم وإنجاز ملف قضائي ضدهم.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات القانونية مستمرة، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميًا فور الانتهاء من التحقيق.