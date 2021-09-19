عنابة.. حجز قنطارين من اللحوم الفاسدة

قام أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة في الحجار والبيطرية ببلدية سيدي عمار من حجز كمية كبيرة من مختلف اللحوم الفاسدة. وحسب مصالح الولاية، فإن عملية الحجز تمت خلال خرجة ميدانية، صبيحة، أمس السبت، في إطار مراقبة محلات المواد الغذائية.

وأسفرت العملية، عن حجز وإتلاف 175 كلغ من مادة الدجاج الفاسد معروض البيع، و26 كلغ من لحم الغنم. بالإضافة إلى 13.5 من مادة “المرقاز” فاسد و5.7 كلغ من مادة اللحم المفروم.

وأضاف البيان ذاته،أن سبب الحجز والإتلاف راجع لعدة عوامل على غرار، البيع دون وسم، عدم حمل الختم البيطري، وعدم صلاحيته للاستهلاك.