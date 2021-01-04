عنابة: درك برحال يطيح بعصابة لسرقة المواشي ويسترجع 23 رأس من الأغنام

أطاحت عناصر للدرك الوطني ببرحال، بعصابة تنشط في سرقة المواشي، كما استرجعت 23 رأس من الأغنام المسروقة.

وجاءت هذه العملية على اثر شكوى، تقدم بها شخص سرقت ماشيته من اصطبله الكائن بحي طاشة بلدية برحال.

وبعد تحريات و متابعة من طرف عناصر الدرك الوطني، تمكنت ذات المصالح من توقيف افراد العصابة المتكونة من 4 أشخاص.

والذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 28 سنة، حيث ينحدرون من ولاية عنابة،

وتمت عملية ايقافهم على مستوى الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين بلدية برحال والتريعات.

كما تم إسترجاع الأغنام المسروقة والمقدر عددها بـ23 رأسا من المواشي و إعادتها إلى صاحبها.

هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل أن يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال .