عنابة : نسيب يشرف على استغلال 8 خزانات لتزويد العنابيين بالماء الشروب

أشرف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، صباح اليوم الخميس، في عنابة على دخول ثمانية خزانات للمياه حيز الخدمة.

وذلك لتزويد سكان وسط المدينة بالماء الشروب، في إطار اليوم الثاني من زيارة عمل وتفقد قام بها إلى عنابة .

وخلال تفقده للمنشآت المائية، ثمّن نسيب المشروع الذي بلغت تكلفته 650 مليون دج، ويتضمن أيضا محطتين للضخ.

وستسمح الخزانات الثمانية بسعة إجمالية تصل إلى 24700 متر مكعب من المياه، من تحسين نظام تزويد مدينة عنابة بالماء الشروب.

من بينها خزانين اثنين أنجزا بصفة كلية وستة خزانات شملتها أشغال إعادة تأهيل.

وكان الوزير قد وقف، مساء أمس بعنابة، على أشغال البرنامج الاستعجالي الذي سطر لمعالجة إشكالية المياه في عنابة .

وشملت الزيارة أشغال إصلاح قناة معالجة واسترجاع المياه المستعملة بمنطقة سيبوس بعنابة.

قصد تحويلها لدعم طاقات المياه التي توجه لتغطية احتياجات المركب الصناعي سيدار الحجار.

كما تفقد الوزير ورشات حفر الآبار التي انطلقت بمنطقة واد النيل وخرازة،

والذي يتضمن حفر 27 بئرا من بينها 11 بئر .

مبرمجة على المدى القريب وأربع آبار انطلقت بها أشغال الحفر، والتي ستمكن من إنتاج 15 ألف متر مكعب من المياه يوميا .

وركز نسيب خلال مختلف المحطات، على ضرورة تنويع موارد التموين بالمياه وتجسيد محاور المخطّط الاستعجالي الخاص بالمياه بعنابة .

كما كشف عن نمط جديد لاستغلال سد الشافية بمحيط بوناموسة لتدارك العجز المسجل في تزويد السكان ومركب الحجار بالمياه.

بالإضافة إلى إعادة بعث مشروع محطة تحلية مياه البحر بالمنطقة لتعزيز مصادر التموين.

للإشارة توجه الوزير، اليوم الخميس، إلى الطارف لتفقد محطة معالجة المياه مكسة، الحنيشات ومعاينة محطة بوناموسة وزريزر.

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