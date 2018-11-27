عنابة.. وفاة الشرطي المصاب في عملية توقيف مجرم بالمدينة القديمة

توفى شرطي بعد تأثره من الجروح التي تعرض منذ يومين من طرف مجهولين من بحي المدينة القديمة في عنابة.

الشرطي وأثناء مشاركة زملائه التابعين للأمن الحضري الثاني بالمدينة القديمة في عملية توقيف احد المجرمين تعرض للرشق بألة حادة.

المقذوف القادم من أعلى العمارة من قبل شركاء المبحوث عنه و هو ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

أين تم نقله على جناح السرعة للمستشفى الجامعي ابن رشد حيث مكث يومين في غرفة الانعاش قبل أن يلفظ أنفاسه منذ لحظات.

للإشارة أن الشرطي في العقد الخامس من العمر ينحدر من حي خرازة بلدية واد العنب متزوج واب لأربعة اطفال.