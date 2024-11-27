عنابة.. حجز 2.5 كلغ من الذهب و42 هاتفا ذكيا بمطار رابح بيطاط

حجزت مصالح الجمارك بولاية عنابة 2,5 كيلوغراماً من الذهب بمطار رابح بيطاط، و42 هاتفاً ذكياً مستعملاً، و 11 ساعة يد، و 6 نظارات شمسية، و 3 أحهزة حاسوب.

وتم ضبط المحجوزات بحوزة مسافر، إصر عملية إخضاع أمتعته للتفتيش الدقيق من قبل الفرق الجمركية العملياتية العاملة بالميدان وأعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار رابح بيطاط في عنابة.

خلال رحلة جوية قادمة من مطار ليون بفرنسا إلى مطار عنابة.