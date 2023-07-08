عنتر يحيى:”مستعد لتقديم خبرتي للكرة الجزائرية”

عبّر قائد المنتخب الوطني الأسبق، عنتر يحيى، عن استعداده لتقديم خبرته للنهوض بمستوى الكرة الجزائرية، على الصعيدين المحلي والقاري.

وصرح عنتر يحيى، اليوم السبت، لموقع “SHOOT AFRICA“:”بكل صراحة، كنت أعتقد دائما أنه بمقدوري، تقديم خبرتي ولو بشيء قليل للمساهمة في تطوير مستوى الكرة الجزائرية”.

وأضاف عنتر يحيى:”مستعد لقبول عروض المديرية الفنية للفاف، في حال الاتصال بي، وتولي منصب في الفئات الشبانية للمنتخبات الوطنية”.

وتابع المتحدث: “أُدرك صعوبة المهمة، ولكن سأرفع التحدي، وأدعو بإشراك جميع الكفاءات الجزائرية للمساهمة في تحقيق الأهداف”.

يجدر الإشارة، يشغل بطل ملحمة أم درمان، منصب مساعد مدرب فريق الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين.