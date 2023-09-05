عنتر يحيى يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الفاف

تحدث المدافع الدولي الأسبق بطل ملحمة أم درمان عنتر يحيى، عن حقيقة ترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد إستقالة الرئيس السابق جهيد زفيزف.

وكشف عنتر يحيى، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الفاف حاليا، ويركز على التطور في الجانب الفني والتدريبي.

وصرح عنتر يحيى، أمس الإثنين لموقع “كووورة” المصري:”بصفتي لاعب سابق ولدي الخبرة، فإنني أركز حاليا على العمل الفني والإداري وليس العمل الإداري، ولن أتوقف عن مساعدة بلادي”.

يجدر الإشارة، تم تعيين عنتر يحيى مؤخرا، ضمن الطاقم الفني لفريق الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين.