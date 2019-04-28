عندما تُكذّب جريدة “الشروق” مديرها.. كاتب “سيناريو” مسلسل “الرايس قورصو” مصري!

“الخاين عمرو ما يربح والكذّاب عمرو ما يفلح” والأرشيف لا يرحم

محضر قضائي يعاين مقالا لـ”الشروق” عام 2018 تحضيرا لمقاضاة “الشروق” ومنتحلي الصفة

مقال “الشروق” يتضمن تصريحا من علي فضيل يعترف فيه بأن من كتب “السيناريو” هو المصري وائل عبد الحميد

لم تعمّر أكاذيب ومزاعم مسؤولي “الشروق” ومن معهم طويلا، بشأن “سيناريو” مسلسل “الرايس قورصو”، وسرعان ما انكشفت الحقيقة حول تلك الأراجيف والافتراءات.

يكشف مقال صحافي قديم نشرته جريدة “الشروق”، أن مدير عام مجمّع “الشروق”، علي فضيل، اعترف بعظمة لسانه.

أن كاتب “سيناريو” مسلسل “الرايس قورصو”، هو كاتب مصري وقع عليه الاختيار من بين عدد من الكتّاب المتخصصين في المجال الفني.

فبتاريخ 2 أفريل 2018، نشرت جريدة “الشروق” في عددها رقم 5775 وعبر الصفحة رقم 18، مقالا عن الكاتب المصري.

ودوره في كتابة “سيناريو” مسلسل “الرايس قورصو”، تحت عنوان “لأول مرة.. مخرج مصري في الدراما الجزائرية”.

أين تحدثت الجريدة ذاتها عن المخرج عادل أديب، وكذلك عن كاتب “سيناريو” العمل المصري، وائل عبد الحميد.

وراحت جريدة “الشروق” تقول نقلا عن مديرها علي فضيل، إن كاتب “السيناريو” الموهوب، وائل عبد الحميد من مصر.

قد تمّ اختيار النص الذي كتبه، وسط تنافس بين عدد من كتّاب “السيناريوهات”.

ويفضح مقال “الشروق” مديرها وكل من سار في فلكه ودار في دوائره، من الباحثين عن الشهرة والنجومية.

الذين حاولوا ركوب وتبني العمل الضخم الذي سيبثّ خلال الشهر الكريم، حصريا عبر قناة “النهار”.

وقد عاين محضر قضائي مقال جريدة “الشروق” وحرّر محضرا بذلك، تحضيرا لرفع دعاوٍ قضائية ضدّ “الشروق” وكل من نسب العمل إليه.

خاصة بعض النكرات والوجوه البائسة المحسوبة ظلما على قطاع الفن والفنانين.

ممن قاموا بنشر أجزاء من “سيناريو” مسلسل “الرايس قورصو” على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نسبوا ذلك العمل الفني الراقي إلى أنفسهم.