عهدة واحدة للرئيس.. دستور جديد وإعادة التنظيم الإقليمي للجزائر أهم وعود ميهوبي

وعد المرشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، اليوم السبت، في حال أصبح رئيسا للجمهورية، أن يدرج مبدأ عدم الترشح أكثر من مرة واحدة.

وخلال عرضه لبرنامجه الانتخابي، قال ميهوبي إنه في حال أصبح رئيسا سيقوم بتقييد العهدات الانتخابية.

كما وعد بسن دستور يعمر طويلا، كما هو معمول به في كثير دول العالم، وهذا لاستقرار المؤسسات.

والتزم ميهوبي بسن القوانين، تمكن المواطن من تحصيل حقوقه دون اللجوء إلى الوساطة أو المحسوبية أو الرشوة.

كما وعد المرشح ميهوبي بمراجعة دور المرأة من سياسية الواجهة إلى واجهة السياسة.

وتحدث ميهوبي عن إعادة النظر في التنظيم الإقليمي والتقسيم الإدراي، لمنح الكثير من النجاعة للكثير من المناطق.

كما شدد على مراجعة قانون الانتخابات، وسن قوانين صارمة، حتى يستعيد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة.