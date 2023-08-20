عوار أساسيا في افتتاح لقاءات روما بـ”الكالتشيو”

تواجد الدولي الجزائري، حسام عوار، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب نادي روما الايطالي، جوزي مورينيو، لتدشين موسم الفريق في “الكالتشيو الإيطالي”.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي روما، عبر “تويتر” التشكيلة الأساسية الخاصة، بالمواجهة التي ستجمع الفريق بالضيف ساليرنيتانا، اليوم الأحد بداية من الساعة 17:30، برسم الجولة الأولى من “السيري أ”.

وضمّت القائمة الأساسية اسم لاعب الخضر، حسام عوار، الذي يبدو بأنه تحوّل إلى النجم رقم واحد في تشكيلة ذئاب روما، بعدما تزيّنت قائمة مباراة ناديه بصورة مكبرة له.