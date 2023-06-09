عوار أول الوافدين تحسبا لانطلاق تربص الخضر

حلّ الدولي الجزائري، حسام عوار، بالجزائر العاصمة، تحسبا للدخول في تربص الخضر، المقرر هذا الاثنين، تحضيرا لمواجهة أوغندا في تصفيات “كان” 2023، وودية تونس.

ونشر الوافد الجديد على تشكيلة بلماضي، صورة اليوم الجمعة. عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام” تظهر تواجده بمقام الشهيد بأعالي العاصمة.

وجاءت خرجة، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق. والذي وقّع رسميا مع روما الإيطالي، لتؤكد تحمّسه الكبير. لاكتشاف أجواء الخضر لأول مرة، بعدما تعذّر عليه ذلك، شهر مارس الماضي.