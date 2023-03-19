عوار: “البعض يحب الإثارة واختياري يتجاوز الإطار الرياضي”

أكد الدولي الجزائري حسام عوار، بأن البعض حاول إخراج تصريحاته التي أدلى بها إلى موقع الاتحادية الجزائرية، عن نطاقها الحقيقي، مجددا فخره بقرار تغيير جنسيه الرياضية.

وقال عوار، في حوار خص به برنامج “تيلي فوت” على قناة “تي أف 1” الفرنسية، بث اليوم الأحد، : “نحن نحب كل ما هو جذاب ومثير..إنه عار للأسف”.

كما أوضح لاعب ليون، بأنه على قدم المساواة مع باقي لاعبي الخضر، وتحت تصرف الناخب الوطني، وختم: “هذا الاختيار يمكن أن يتجاوز الإطار الرياضي..بالنسبة لجميع اللاعبين أيضا، وعلى أي حال فهو خيار يجب القيام به وأنا سعيد جدا”.