عوار: “جمهور روما مذهل وأحتاج لمزيد من الوقت لتقديم الأفضل”

نوّه الدولي الجزائري، حسام عوار، ببداياته مع ناديه روما، الذي تعادل أمس الأحد، أمام الضيف ساليرنيتانا في افتتاح “الكالتشيو” الإيطالي، لموسم 2023-2024.

واعترف عوار، الذي شارك أساسيا، بأن المواجهة كانت صعبة لناديه وله شخصيا، مضيفا: “هي كرة قدم جديدة بالنسبة لي.. أنا جديد هنا وأتنمى في المستقبل تقديم الأفضل للفريق، وسعيد بمباراة اليوم (أمس) كنا نستحق الفوز ومتفاءل للمستقبل”.

قبل أن يضيف اللاعب القادم من ليون الفرنسي: “أحتاج إلى وقت من أجل إيجاد معالمي، ولكن شيئا فشيئا سأكون جاهز للفريق، ونملك تشكيلة رائعة ولاعبين كبار، وسسقدم الأفضل”.

أما عن طريقة اللعب التي يمل إليها، فقد أشار عوار، إلى أنه يحب اللعب بالكرة بلمسة واثنين، وأضاف في تصريحات نقلها موقع ” amoroma” المهتم بأخبار نادي الذئاب: “مثلما قلت أنا سعيد بلقائي الأول، ولكن أظن أنه يجب علي تقديم الأفضل للفريق والجماهير”.

وختم لاعب الخضر: “الأولمبيكو كان مذهلا، سعيد باللعب بهذا القميص ولهؤلاء الأنصار.. إنه شرف بالنسبة، لأنني في فريق عظيم بتاريخ كبير وجمهور استثنائي، وأتمنى تقديم موسما جيدا لهم”.