عوار ضمن “التوب 3” لهدافي الدوري السعودي

تواجد اللاعب الدولي الجزائري، حسام عوار، ضمن قائمة هدافي دوري “روشن” السعودي، للموسم الكروي الجاري، 2024-2025.

ونجح عوار، الذي التحق باتحاد جدة، الصائفة الماضية قادما من روما الايطالي، في تسجيل 4 أهداف بعد مرور 5 جولات من دوري “روشن”.

وبذلك، يتقاسم خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، المركز الثالث في قائمة الهدافين، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر.

فيما يتصدر القائمة الصربي الكسندر ميتروفيتش، نجم نادي الهلال، بـ 7 أهداف. على بعد هدف وحيد من صاحب الوصافة، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية وزميل عوار، في الاتحاد، كريم بن زيمة.