عوار ضمن تشكيلة افتتاح الدوري السعودي

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي، حسام عوار، ضمن تشكيلة الجولة الأولى من دوري “روشن” لموسم 2024-2025.

ونشر حساب “فانتزي دوري روشن” على منصة “إكس” تشكيلة افتتاح الموسم الجديد، والتي عرفت تواجد لاعب الخضر، بتقييم 9.

وجاء اختيار عوار، الذي التحق بالاتحاد السعودي، الصائفة الحالية قادما من روما الايطالي، بعد تألقه أمام الخلود، وإهداءه ناديه فوزا قاتلا، بهدف في الدقيقة 90+4.