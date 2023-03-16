عوار: “ندمت لاختياري المنتخب الفرنسي في وقت سابق”
بقلم كريم تيغرمت
أكد النجم حسام عوار، تعلقه الكبير ببلده الجزائر، وبالخصوص المنتخب الوطني لكرة القدم، معترفا في ذات الوقت بندمه لاختيار المنتخب الفرنسي في وقت سابق.
وصرح عوار للموقع الرسمي للفاف: “المنتخب الوطني يمثل لي الكثير، وبصراحة شعرت بالندم لاختياري في وقت سابق المنتخب الفرنسي”
كما أضاف: “شعرت أنني لم أقم بالإختيار الصائب، ولم أشأ القيام بالخطوة الأولى اتجاه الخضر، حتى لا يتم اعتباري انتهازي”.
وتابع الوافد الجديد للخضر، حسام عوار: “المنتخب الوطني يمثل الكثير بالنسبة لي ولعائلتي بصفة عامة”.
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