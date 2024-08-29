عوار هدافاً مجدداً ويقود الاتحاد لتحقيق فوز جديد

قاد الدولي الجزائري، حسام عوار، فريقه اتحاد جدة، لتحقيق فوز جديد، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، أمام نادي التعاون،

وشارك لاعب الخضر، طيلة 90 دقيقة في المواجهة، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+8، من علامة الجزاء. في المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1) لصالح فريقه الاتحاد.

ونال اللاعب، حسام عوار، تنقيط 7.4 حسب مؤشر الإحصائيات المختص “سوفاسكور”، وهي ثاني أعلى علامة في اللقاء، خلف زميله، الفرنسي نغولو كانتي، الذي نال علامة 7.5.

ورفع نجم الخضر، حسام عوار، رصيده إلى هدفين في دوري روشن السعودي، بعد أن بصم على هدف الفوز في الجولة الأولى أمام نادي الخلود.

كما يحتل، حسام عوار، وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، خلف هداف نادي الهلال، ميتروفيتش، صاحب 4 أهداف لحد الآن.