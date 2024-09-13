عوار يتعافى ويندمج في تدريبات الاتحاد السعودي

تخلص الدولي الجزائري، حسام عوار، لاعب نادي الاتحاد السعودي، من الإصابة التي كان قد تعرض لها في تربص الخضر الأخير.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، بأن الطاقم الطبي لنادي الاتحاد. يعمل جاهدا على تجهيز عوار، لمواجهة الوحدة، المقررة هذا الأحد، في الجولة 3 من دوري “روشن”.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة “اليوم” السعودية، إلى أن عوار، يخضع إلى تدريبات تأهيله رفقة الاتحاد، بعد إصابته العضلية التي حرمته من التنقل رفقة المنتخب إلى ليبيريا.

للإشارة فإن عوار، الذي أُعفي من سفرية ليبيريا الأحد الماضي. بصم على بداية قوية مع الاتحاد الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من روما الايطالي. حيث نجح لاعب الخضر في تسجيل هدفين في أول جولتين.