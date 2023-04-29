عوار يدعم المنتخب الوطني قبل خوض غمار منافسة “كان U17”

قام لاعب المنتخب الوطني ونادي ليون، حسام عوار، بتدعيم عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة معنويا، قبل إنطلاق “كان U 17”.

وقام نجم ليون حسام عوار، أمس الجمعة، بإعادة نشر فيديو يعود لحساب الفاف عبر الانستغرام، والتي روّجت به لشبان الخضر قبل دخول منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وعلّق اللاعب حسام عوار على الفيديو:”هيا بنا” وأضاف عوار إيموجي خاص بالدعاء، وعلم الجزائر، متمنيا لهم التوفيق في المنافسة.

للإشارة، سيفتتح شبان الخضر مشوارهم في منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، اليوم السبت، بمواجهة منتخب الصومال، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 20.00 مساءً.