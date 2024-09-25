عوار يرد على إشاعة رفضه التنقل مع الخضر إلى ليبيريا

وضع اللاعب الدولي الجزائري، حسام عوار، حدا للإشاعات التي لاحقته على هامش، تربص الخضر الأخير، سبتمبر الجاري.

وكان عوار، قد أُعفي من سفرية ليبيريا، يوم الـ 7 سبتمبر الجاري، بسبب معاناته من إصابة. تلقاها في افتتاح لقاءات الخضر ضمن تصفيات “كان” 2025 أمام غينيا الاستوائية.

وشكك المتتبعون في نوايا، عوار، الذي سرّح يومها رفقة القائد رياض محرز. حيث تحدث الكثيرون عن رفضه اللعب في ليبيريا. لاسيما وأنه شارك بعدها بأسبوع فقط، أساسيا مع ناديه الاتحاد أمام الوحدة في الدوري السعودي.

وعن هذه الإشاعات رد عوار في تصريحات خص بها موقع “أفريكا فوت يونايتد”: “لا هذا ليس صحيحا، لقد قمت بالفحوصات وهي بيد الناخب الوطني”.

قبل أن يضيف نجم روما الايطالي السابق: “أنا 100% مع المنتخب الجزائري، وهناك من يحاول فقط نشر أمور سيئة عن فريقنا”.