عوار يرد على على تصريحات مورينيو:”أحتاج التعرف على الفريق”

رد الدولي الجزائري حسام عوار، على تصريحات مدربه بنادي روما جوزيه مورينيو، الذي إنتقد اللاعب بسبب مستوياته هذا الموسم.

وبعد الفوز المحقق أمس الأحد، أمام كالياري برسم الجولة الثامنة من الكالتشيو، وبرباعية مقابل هدف وحيد، والتي عرفت تسجيل عوار الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

نقل موقع “روما براس“تصريحات اللاعب عوار بعد المواجهة:”كانت مباراة مهمة وكنا أقوياء، سعداء بهذه النتيجة وجئنا لتحقيق الفوز وهذا ماتحقق”.

وأضاف عوار:”أنا أتحسن شيئًا فشيئًا، أحتاج للتعرف على الفريق مرة أخرى لأن الموسم الماضي كان صعبا، أحتاج إلى الوقت لأكون في أفضل حالاتي. الآن أنا سعيد، هذا مهم بالنسبة لي وللفريق”.

وختم عوار:””نعلم أنه يمكننا تقديم أداء أفضل، ونأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح بهذه النتيجة”.

يجدر الإشارة، سبق لمورينو إنتقاد عوار وطالبه بإيجاد معالمه مع الفريق، ولإتجاه نحو نسق عمل الفريق وليس العكس صحيح.