عوار يرفض فرانكفورت ومحل منافسة عمالقة إيطاليا

كشفت تقارير لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل الدولي الجزائري ولاعب ليون حسام عوار.

وحسب موقع “FOOT MERCATO“، فإن اللاعب حسام عوار، رفض الانضمام لنادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، بسبب غيابه المحتمل عن المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر، أنّ روما الإيطالي في الطريق الصحيح لحسم صفقة خريج مدرسة ليون، خاصة وأنّ مسؤولي النادي الإيطالي تواصلوا مع نظيرهم من النادي الفرنسي.

كما تابع المصدر ذاته، أنّ نادي ميلان جاهز لتقديم عرض لضم اللاعب، نابولي سيقدم عرضه لحسام عوار تحسباً لضمه في الميركاتو الصيفي.

للإشارة، ينتهي عقد اللاعب حسام عوار مع فريقه ليون الفرنسي، بتاريخ الفاتح جوان القادم.