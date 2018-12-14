عودة أغويرو ودي بروين تهدد مكانة محرز أمام إيفرتون

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا على جاهزية لاعبه البلجيكي كيفين ديبروين زميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من أجل المشاركة في مباراة الغد أمام فريق إيفرتون في إطار الجولة الـ17 من البريمرليغ.

ولم يشارك أغويرو مع السيتي منذ مواجهة أولمبيك ليون 2-2 في مباراة رابطة أبطال أوروبا، فيما ضيع دي بروين أغلب مباريات الموسم بسبب الإصابة على مستوى الركبة.

وستشكل عودة هذا الثنائي في مباراة الغد خطرا على اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الذي قد يخسر مكانته الأساسية في وسط ميدان السيتي.