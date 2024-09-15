عودة أول مجموعة سياحية من الفضاء إلى الأرض

عادت اليوم الأحد، أول مجموعة سياحية زارت الفضاء، إلى الأرض، حيث هبطت مركبتهم قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية بعد رحلة استمرت 5 أيام.

وهبطت كبسولة SpaceX في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا فجرا، وعلى متنها رجل الأعمال التكنولوجي جاريد إسحاقمان. واثنين من مهندسي SpaceX وطيار سابق في سلاح الجو “ثندربيرد”.

وقامت المجموعة بأول عملية سير خاصة في الفضاء بينما كانوا يدورون على ارتفاع حوالي 740 كيلومترا فوق الأرض.

وأصبح آيزاكمان هو الشخص رقم 264 الذي يقوم بالسير في الفضاء منذ أن سجل الاتحاد السوفييتي السابق أول مهمة في عام 1965. وسارة جيليس من “سبيس إكس” هي الشخصية رقم 265.