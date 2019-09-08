عودة احتجاجات السترات الصفراء مجددا بفرنسا

عاد متظاهرو السترات الصفراء في فرنسا، للخروج إلى الشوارع والمدن، أمس السبت، وذاك بعد انخفاض أعداد المظاهرات في الأسابيع الماضية.

وحسب موقع “سبوتنيك” العربي، فإن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة، والتي اعتقلت 89 شخصا بشكل مؤقت، وأصدرت 60 تحذيرا.

ونقل ذات الموقع، عن قناة “بي اف ام” الفرنسية، إن أكثر من 800 متظاهر من السترات الصفراء، تجمعوا في باريس، أمس السبت.

كما ذكرت تقارير إعلامية، أن 3 آلاف شخص، تظاهروا أيضا، بمونبيليه، جنوب فرنسا.

للتذكير، بدأت حركة السترات الصفراء، نوفمبر الماضي، لمعارضة سياسات الحكومة الفرنسية، والمطالبة بالإصلاح الإقتصادي، خصوصا التنديد بالزيادة في أسعار الوقود.