عودة الأمطار الرعدية على هذه الولايات بداية من اليوم

ستتغير الوضعية الجوية على المناطق الغربية والوسطى بداية من أمسية اليوم الأربعاء. بسبب قدوم إضطراب جوي من متوسط إلى نشيط الفعالية محمل بالأمطار الرعدية الغزيرة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، لمصالح الأرصاد الجوية، تبيّن قدوم إضطراب جوي محمّل بهواء بارد وأمطار تكون من ضعيفة إلى متوسطة الفعالية تخص المناطق الغربية والوسطى. بداية من أمسة اليوم الأربعاء إلى غاية صبيحة الجمعة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأمطار أكثر فعالية ونشاط يوم غد الخميس وستخص في البداية الولايات الغربية على غرار مستغانم، وهران، الشلف، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت. لتنتقل إلى بعض الولايات الوسطى خلال الظهيرة. على غرار البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة. حيث ستتراوح كمية الأمطار من 15 الى 20 ملم.

كما تبين النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الأجواء يوم الجمعة ستكون مغشاة مع تساقط أمطار متفرقة. لتعود الأجواء إلى الصفاء بداية من الظهيرة على أغلب الولايات الوسطى والغربية.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير مصالح الأرصاد الجوية، إلى أنها تبقى منخفضة خلال الليل والصبيحة بسبب الكتلة الهوائية الباردة والأمطار. حيث ستتراوح مابين 4 و 10 درجات على المناطق الشمالية وشمال الصحراء. غير أنها سترتفع خلال الظهيرة وتصبح الأجواء حارة بداية من يوم الجمعة. أين ستتراوح مابين 28 إلى 34 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب.

وعن حالة البحر المرتقبة، فسيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب غدا الخميس على السواحل الوسطى والشرقية. بالإضافة كذلك إلى أنه سيكون من قليل الإضطراب إلى مضطرب بداية من يوم الجمعة على السواحل الشرقية والوسطى. أين ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

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