عودة الجمهور لتشاكر أمام بوركينافاسو .. بلماضي يوجه رسالة

أكد جمال بلماضي أنه ينتظر لقاء الجمهور الجزائري، الذي ينتظره بشغف خلال مباراة بوركينافاسو الفاصلة.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية اليوم “رؤية الجمهور في مباراة بوركينافاسو سيكون رائع جدا وشعوري لا يوصف”.

وأضاف “تصوروا عندما أصل إلى تشاكر وأشاهد الجمهور بأكمله ينتظرني أعتبره فخر لي، أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد”.

و عن تحديه للإنتقادات الكبيرة التي تواجه في عمله قال “بالرغم من الحب الكبير الذي أكنه لمهنتي وعالم كرة القدم إلى أن حب الوطن هو وراء تواجدي مع المنتخب في كل مرة”.

كما عاد بلماضي لإنتقاد مدرب مانشيستر ستي يب غوارديولا الذي يواصل تهميش قائد الخضر رياض محرز. ووصف بلماضي محرز بـ “الهدية” حيث قال “أرقام وإحصائيات رياض محرز رائعة، أعتبره بمثابة هدية رائعة لأي مدرب في العالم يشرف عليه”.

وتفادى بلماضي الكشف عن قائمة اللاعبين حيث ختم “البعض يريد القائمة للإنتقاد فقط”.

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وكشف جمال بلماضي عن إمكانية استقدام بعض اللاعبين الجدد مستقبلا، وعن وضعية المتألق سعيود وبعض اللاعبين.

قال بلماضي “المنافسة كبيرة في المنتخب، سعيود لاعب جيد لكن يتواجد في مكانه فيغولي وبولاية، أما عن غشة جيد صحيح، لكن يوجد في مكانة محرز”. وأضاف بلماضي “أتابع كل اللاعبين الجزائريين ولا يمكن ان أظلم أي أحد”.

وعن متابعته للاعب زدادكة قال “زدداكة مثلا أتابعه منذ مدة وتكلمت حتى مع موكله لتصحيح بعض أخطائه والنقائص”.

وعن الانتقادات التي تصل بن رحمة في كل مباراة ختم بلماضي ” بن رحمة لاعب من المستوى العالي ولدي ثقة كبيرة في إمكانياته، و اظن انه سيقدم الأفضل مستقبلا”.

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