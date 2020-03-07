عودة الطواف في الحرم المكي لغير المعتمرين

تم فجر اليوم السبت، عودة الطواف بالحرم المكي لغير المعتمرين، تنفيذًا للأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكر بيان للمجلس الإعلامي السعودي، اليوم السبت، أن الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلن السماح بفتح المطاف أمام الطائفين من غير المعتمرين.

وجاءت عودة الطواف، إعتبارًا من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك، حسب ذات البيان.

وشدد البيان على ضرورة الإلتزام مع الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع كافة العاملين بالمسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

وقررت رئاسة شؤون الحرمين، في وقت سابق، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة، وإغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، بغرض تعقيمهم كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا.