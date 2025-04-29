عودة الكهرباء إلى معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال

عادت إمدادات الكهرباء إلى إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في أجزاء واسعة، بما في ذلك العاصمتان مدريد ولشبونة، أمس الإثنين.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسبانية، أن الشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي ومستقر وصحيح.

وتسبب إنقطاع التيار الكهربائي، أمس، في توقف القطارات والمطارات، وانقطاع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة. وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.

وأعلنت شركة ريد إليكتريكا، مشغل شبكة الكهرباء في إسبانيا، أن جميع محطات الكهرباء الفرعية في البلاد عادت للعمل بشكل طبيعي صباح الثلاثاء، لتلبية جميع الطلبات على مستوى البلاد.

كما أعلنت شركة REN، مشغلة شبكة الكهرباء في البرتغال، الثلاثاء، استقرار شبكة الكهرباء في كل أرجاء البلاد، وأن جميع محطات الطاقة الفرعية عادت إلى العمل.

ونجم الانقطاع، عن “تذبذب قوي جداً في الشبكة الكهربائية”، أدى إلى “انفصال نظام الكهرباء الإسباني عن النظام الأوروبي. وانهيار شبكة الكهرباء في الساعة 12:38 من ظهر الاثنين”.