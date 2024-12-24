أعلنت الصفحة الرسمية لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية -سوقرال- عن عودة النشاط داخل المحطة البرية خروبة بعد التحكم الكلي في الحريق.

وطمأنت الصفحة الرسمية لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية -سوقرال- المواطنين بوفرة الرحلات نحو مختلف الوجهات.

وقد أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في الحريق الذي اندلع صباحا على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بولاية الجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم اخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما لا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من أجل إخماد حريق شب على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين خروبة.

وخلف الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا.