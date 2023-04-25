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أخبار الجزائر

عودة ترامواي العاصمة إلى الخدمة

بقلم أسماء.ع
عودة ترامواي العاصمة إلى الخدمة
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أعلنت شركة سيترام ترامواي الجزائر، عن عودة  الإستغلال على طول الخط ترامواي الجزائر العاصمة.

وكانت قد افادت سيترام ترامواي الجزائر العاصمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن توقف خدمة الترامواي بين محطتي العناصر و خروبة. و ذلك بعد سرقة كوابل كهربائية.

كما أشار بيان ترامواي الجزائر، إلى أنه بهدف ضمان استمرار الخدمة، تم وضع حافلات ايتوزا. تضمن نقل المسافرين بين محطتي رويسو و خروبة. في حين، أكدت أن خدمة ترامواي متوفرة بين محطتي الهواء الجميل ودرقانة وسط.

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