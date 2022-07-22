عودة فرق الحماية المدنية التي شاركت في إخماد الحرائق بتونس

عادت فرق الحماية المدنية الجزائرية صبيحة اليوم الجمعة من تونس، بعد المشاركة في إخماد نيران جبل بوقرنين وجبل سدراية.

كشفت مصالح الحماية المدنية، بأنه تم إخماد كافة الحرائق التي كانت قد اندلعت بجبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية بولاية بن عروس في تونس. حيث تم اللجوء إلى استعمال الوسائل الفردية لإخماد بعض المواقع نظرا لصعوبة المسالك أو انعدامها.

للإشارة فقد كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بناء على طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد. بالإرسال الفوري لعتاد بري وجوي لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.

وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير. بالإضافة كذلك إلى 4 سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية و 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية. دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في إخماد هذه الحرائق التي تشهدها غابات السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. والتي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة.

كما باشرت، الفرق الأولى للحماية المدنية، المتواجدة في تونس، مهامها فور وصولها بإطفاء الحريق الذي يشهده جبل بوقرنين.

كما شاركت الحماية المدنية من مختلف الولايات كتبسة، قسنطينة، سوق اهراس، عنابة، ميلة، قالمة، خنشلة، الطارف، باتنة، أم البواقي. في حين، دخلت 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، و4 سيارات قيادية وسيارة اسعاف، إضافة إلى 80 فردا إلى تونس.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، أنه “في حدود الثالثة فجرا، خرجت الإسعافات المكونة من 14 شاحنة إطفاء وسيارتي ربط إلى جبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية بولاية بن عروس. حيث تمت العملية باستعمال وسائل التدخل الفردية. نظرا لصعوبة المسالك أو انعدامها. ما سمح بإخماد الموقد الأول، لتتدخل بعدها باقي الفرقة لإخماد موقعين. ما سمح بإطفاء كل الحرائق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور