عودة فيسبوك وإنستغرام وواتساب للخدمة

عادت التطبيقات، فيسبوك وانستغرام، وواتساب، إلى الخدمة، بعد عطل استمر أكثر من ساعتين، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، ضرب عطل، مواقع التطبيقات الثلاثة الشهيرة، في عددٍ من دول العالم، خاصة أوروبا.

وأخفق مستخدمون، في تحديث صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى واتساب، تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية.

وحسب مجلة فيرج الأمريكية، فإن تحديثات الأخبار لم تكن على المستوى المعهود في منصات فيسبوك المختلفة.

بما في ذلك إنستجرام وتطبيق التراسل الفوري واتساب.

وحاولت المجلة الأمريكية، الاستفسار عن أسباب العطل من إدارة فيسبوك، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن السبب وراء هذا العطل.

فيما لم تنشر أي بيانات رسمية، من طرف عملاق التواصل الاجتماعي، مالك هذه الباقة “مارك زوكربيرغ”.