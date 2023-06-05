عودة قريبة للقرصان جوني ديب

يستعد Pirates of the Caribbean لعودته الكبيرة، بعد ست سنوات من إصدار الجزء الخامس. حيث تريد ديزني إحياء الامتياز المربح.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، زعم شون بيلي، رئيس والت ديزني بيكتشرز ، أن لديه “قصة جيدة جدًا” سيكون بطلها جوني ديب

وأضاف “نعتقد أن لدينا قصة جيدة حقًا. إنها مثيرة للغاية وتحيي الأفلام السابقة بينما تقدم شيئًا جديدًا تمامًا. عودة جوني ديب لا استبعدها تمامًا”.

في 2 جوان 2022 ، زعمت صحيفة التابلويد الأسترالية Poptopic أن ديزني. أرادت أن تعرض على الممثل رسومًا قدرها 301 مليون دولار لتصوير هذه الدفعة السادسة. ونفى المتحدث باسمه على الفور ذلك.

وبعد اتهامه بالعنف المنزلي من قبل Amber Heard منذ عام 2018. فقد جوني ديب دوره في ملحمة Pirates of the Caribbean في ذلك الوقت.

وقد أكد منذ ذلك الحين أنه لم يعد ينوي العمل من أجل الامتياز مرة أخرى إذا عرضته ديزني.