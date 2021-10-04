عودة مواقع التواصل الاجتماعي للعمل بعد 6 ساعات من الانقطاع
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
عادت مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” و “فيسبوك” وواتساب للعمل تدريجيا بعد 6ساعات من انقطاعها بشكل مفاجئ.
وحصل مساء اليوم الإثنين، عطب عالمي أصاب عمل شبكات “فيسبوك” و “واتساب” و”إنستغرام” قائمة التطبيقات الأكثر تداولا في العالم منها الجزائر.
وفشل مستخدمو واتساب وكذلك تطبيق انستغرام و فيس بوك، فى جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات.
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