عودة مواقع التواصل الاجتماعي للعمل بعد 6 ساعات من الانقطاع

عادت مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” و “فيسبوك” وواتساب للعمل تدريجيا بعد 6ساعات من انقطاعها بشكل مفاجئ.

وحصل مساء اليوم الإثنين، عطب عالمي أصاب عمل شبكات “فيسبوك” و “واتساب” و”إنستغرام” قائمة التطبيقات الأكثر تداولا في العالم منها الجزائر.

وفشل مستخدمو واتساب وكذلك تطبيق انستغرام و فيس بوك، فى جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات.