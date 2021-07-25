عودة موسم العمرة بداية من اليوم الأحد

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين، وعودة العمرة بدءا من اليوم الأحد

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد. عودة المعتمرين بداية من 25 جويلية عبر الحجز من “تطبيق إعتمرنا”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، قوله، إن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية. التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج. وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة. وأن جميع المداخل زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة. ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.